NEC laat na te stunten tegen Ajax en moet in cruciaal tweeluik laten zien goed genoeg te zijn voor de play-offs

Opnieuw rode kaart van NEC’er gesepo­neerd na duel met Feyenoord: Ook Sandler wordt niet geschorst

Er is voor de tweede keer in korte tijd een rode kaart van een NEC-speler geseponeerd na een duel met Feyenoord. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de rode kaart van Philippe Sandler woensdag in de knotsgekke bekerwedstrijd kwijtgescholden.