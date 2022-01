NEC laat Romeny alsnog vertrekken: aanvaller op weg naar FC Emmen

Romeny mocht in eerste instantie deze maand niet vertrekken bij NEC. De Nijmeegse club hield hem ondanks interesse van FC Emmen, Roda JC en Schalke 04 aan zijn (aflopende) contract omdat hij samen met Ali Akman de enige fitte spits was in de selectie.

Woensdag kwam er voor Romeny toch ruimte voor een transfer. NEC contracteerde Wilfried Bony tot het einde van dit seizoen. De 33-jarige spits, die sinds november 2020 zonder club zat na zijn gedwongen vertrek bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië, trainde dinsdag en woensdag mee bij NEC.

Willem II

Romeny kwam dit seizoen weinig in actie voor NEC. Hij had slechts twee keer een basisplaats en viel elf keer in. Hij scoorde in de bekerwedstrijden tegen Capelle en SC Cambuur.

Vorig seizoen werd Romeny verhuurd aan Willem II, maar dat werd geen succes. De Tilburgse club maakte geen gebruik van de optie tot koop, waardoor hij terugkeerde naar NEC.

Romeny kwam in 2007 in de jeugdopleiding van NEC terecht en debuteerde in januari 2018 in de hoofdmacht. Hij was in 77 wedstrijden goed voor twaalf doelpunten en acht assists.