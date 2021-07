NEC legt Iván Márquez vast tot 2023; Spanjaard meteen mee op trainingskamp

NEC-assistent Bicentini met Canada naar kwartfina­les Gold Cup

16 juli KANSAS CITY - Remko Bicentini en Frank Sturing staan in de kwartfinales van de Gold Cup. Het duo won in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met de nationale voetbalploeg van Canada ook het tweede groepsduel in het toernooi van de CONCACAF.