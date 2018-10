NEC lijdt eerste nederlaag en raakt achterop in eerste divisie

De Nijmegenaren kenden een slechte start in Almere, want al na acht minuten lag de bal in het doel voor de thuisploeg. Niet voor de eerste keer dit seizoen ging er onoplettendheid in de Nijmeegse defensie vooraf aan de tegentreffer. Leroy Labylle verspeelde de bal en in een razendsnelle omschakeling bereikte linksback Moustapha Seck zijn collega-huurling van AS Roma, spits Edoardo Soleri, die hard raak kopte en Van Duin het nakijken gaf. De doelman had geen antwoord op de poging van de Italiaan.



Zo moest NEC in de achtervolging, maar daar hadden de bezoekers in de eerste helft veel moeite mee. Sven Braken was dicht bij een goal, maar raakte de paal. Verder was het aantal kansen van de Nijmegenaren gering. Aan de andere kant voorkwam Mathias Bossaerts dat Seck opnieuw spits Soleri vond door de voorzet te blokkeren met een tackle. Omdat ook een vrije trap van Tom Overtoom vlak voor rust over het doel zeilde, stond het na 45 minuten 1-0.