NEC lijdt miljoenenverlies: ‘We zullen moeten vechten voor de toekomst’

NIJMEGEN - NEC heeft over het seizoen 2020-2021 een nettoverlies van 3,8 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nijmeegse club. De rode cijfers zijn met name het gevolg van de terugkoop van de transferrechten.

NEC leed over het seizoen 2019-2020 nog een verlies van 0,4 miljoen euro. Het verschil met vorig seizoen is zo groot omdat de club de transferrechten voor 2,1 miljoen euro terugkocht en geen exploitatiebijdrage van 1,1 miljoen euro ontving.

Tot voor kort moest NEC een deel van de transferopbrengsten afstaan aan de leden van spelersfonds Voorwaarts. Investeerder Marcel Boekhoorn heeft er na een herstructurering binnen de club voor gezorgd dat de transferrechten nu weer voor 100 procent terugvallen aan de club.

NEC scoort in de jaarcijfers van 2020-2021 ook op andere vlakken een stuk slechter dan 2019-2020. Het operationeel bedrijfsresultaat ging van 1,4 miljoen euro negatief naar 2,9 miljoen euro negatief. De omzet is gedaald van 7,6 miljoen euro naar 4,4 miljoen euro. Het transferresultaat is 0,3 miljoen euro negatief.

Ingestort uitvak

NEC staat naar eigen zeggen voor een ‘zeer uitdagend jaar’. De nieuwe coronamaatregelen - in veel thuiswedstrijden voor de winterstop was er geen publiek welkom - en het deels ingestorte uitvak in De Goffert bij de derby tegen Vitesse op 17 oktober gaat de club in de portemonnee voelen.

,,We zullen moeten vechten voor de toekomst aangezien we de schades en gevolgen inzien van het instorten van de tribune. Daarnaast zorgt corona en de nieuwe lockdown voor nieuwe uitdagingen waardoor het seizoen 2021-2022 een enorme druk op de toekomst en continuïteit van de club gaat leggen”, schrijft NEC in een persbericht.

,,Op het eerste oog zien we de continuïteit niet in gevaar komen, maar gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn er veel uitdagingen die veel impact kunnen hebben op NEC. Zowel in positieve als in negatieve zin.”