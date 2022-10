NEC loot in tweede ronde KNVB-beker uitduel met Almere City, De Graafschap op bezoek naar Quick

NIJMEGEN/DOETINCHEM - NEC speelt in de tweede ronde van de KNVB-beker een uitwedstrijd tegen Almere City, zo heeft de loting uitgewezen. De Graafschap gaat op bezoek bij amateurclub Quick uit Den Haag.

NEC won deze week in de eerste ronde van Fortuna Sittard (3-2). Almere City, waar oud-NEC-trainer Alex Pastoor de eindverantwoordelijke is, staat op de achtste plaats in de Keuken Kampioen divisie.

De Graafschap was in de eerste ronde te sterk voor tweededivisionist Rijnsburgse Boys (1-3). Quick staat op de elfde plaats in de derde divisie.

De Treffers neemt het in de tweede ronde in eigen huis op tegen SC Cambuur, de nummer vijftien in de eredivisie. De Groesbeekse tweededivisionist stuntte in de eerste ronde tegen RKC Waalwijk (2-0).

Kozakken Boys

In de tweede ronde stromen ook de clubs in die dit seizoen Europees actief zijn. Titelverdediger PSV lootte een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, Ajax een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch en Feyenoord een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Kozakken Boys, waartegen Vitesse zich in de eerste ronde blameerde en na strafschoppen verloor, stuit in de tweede ronde op ADO Den Haag.

De wedstrijden in de tweede ronde worden gespeeld op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 januari. De duels worden in een later stadium door de KNVB ingepland.

Wedstrijden in tweede ronde KNVB-beker:

Kozakken Boys-ADO Den Haag

Quick-De Graafschap

SV Urk-VV Katwijk

VVV-Venlo-FC Emmen

Blauw Geel’38-FC Utrecht

FC Groningen-SV Spakenburg

Almere City-NEC

De Treffers-SC Cambuur

Heracles Almelo-Go Ahead Eagles

FC Den Bosch-Ajax

Excelsior-AZ

FC Twente-Telstar

NAC Breda-FC Eindhoven

Sparta Rotterdam-PSV

Feyenoord-PEC Zwolle

sc Heerenveen-FC Volendam