NEC machteloos en krachteloos onderuit tegen Almere City

NEC acteerde bij het thuisduel machteloos en krachteloos. Dit, terwijl trainer Rogier Meijer zondagavond kon starten met zijn gewenste basisteam. Zo was Edgar Barreto weer terug. De Paraguayaan miste het duel met Volendam. Ayman Sellouf was niet beschikbaar. Hij testte positief bij een coronatest en moest in quarantaine. Sellouf had anders op de bank gezeten.

Defensie is even niet thuis

NEC verkocht voor het duel alle beschikbare kaarten. Daarmee zaten er 2892 toeschouwers in De Goffert. Maar de Nijmeegse aanhang werd niet verwend.



Almere City had een licht overwicht. Voor NEC kwam de opwinding uit inzetten van Joep van der Sluijs en Elayis Tavsan (vrije trap). City was dichtbij een treffer via Thibaut Lesquoy en Oussama Bouyaghlafen.



Damon Mirani brak vervolgens na rust de status-quo. Hij kopte na 57 minuten binnen op een hoekschop van Ryan Koolwijk, oud-speler van NEC. De Nijmeegse defensie was nergens te bekennen: 0-1.



Met die goal wierp NEC eindelijk de schroom van zich af. De Nijmeegse formatie verhoogde het tempo en zocht de aanval. Maar het slotoffensief leverde geen goal op. Daarvoor toonde de Nijmeegse club te weinig raffinement.