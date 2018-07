NEC mag Goffertstadion kopen: Europa zet licht op groen

Opvallende afwezige bij gewonnen seizoens­ope­ning NEC

7 juli NIJMEGEN - De profs van NEC hebben vrijdagavond eindelijk weer eens van de amateurs van NEC gewonnen tijdens de traditionele seizoensopening. Het duel eindigde in 0-7. De oefenduels in de voorgaande twee jaar eindigde in 3-3 (2016) en 1-0 voor de amateurs (2017).