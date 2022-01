NEC mag na mazzelavond dromen van bekersprookje: vervolgroute in toernooi geeft hoop

Wie bij NEC een blik werpt op de vervolgroute in de beker, zal hoopvol zijn gestemd. De club speelt volgende maand in de kwartfinales een thuiswedstrijd, wellicht zelfs met publiek. PSV en Ajax worden ontlopen bij de loting. De mogelijke tegenstanders zijn Vitesse, Go Ahead Eagles, NAC Breda of AZ.



,,Het bekeravontuur kan ons seizoen nog mooier maken”, zei NEC-trainer Rogier Meijer, die nog niet te veel vooruit wilde kijken.



,,Ja, we zijn negentig minuten verwijderd van een halve finale, maar die moet eerst nog maar worden gespeeld. We zitten in januari en daarin worden de prijzen niet verdeeld. En handhaving is ook een prijs voor ons.”