NEC mede dankzij fraaie goal van Cissoko veel te sterk voor FC Bocholt

WEURT - NEC heeft ook de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. De Nijmeegse club was op De Kamp in Weurt mede dankzij een fraai doelpunt van Ibrahim Cissoko met 4-0 veel te sterk voor het Duitse FC Bocholt.

NEC speelde vooral een sterke eerste helft, die bol stond van de opstootjes. De ploeg creëerde een zee van kansen en was met drie doelpunten nog genadig voor FC Bocholt, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland en volgende week al aan de competitie begint.

Bart van Rooij zette NEC in de zestiende minuut op voorsprong. De rechtsback schoot de bal van een meter of twintig via het been van een Bocholt-verdediger in de korte hoek.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Pedro Marques zorgde vervolgens voor de 2-0 en de 3-0. De spits tikte in de 26e minuut een voorzet van Elayis Tavsan in het lege doel en volleerde in de 44e minuut een voorzet van Oussama Tannane binnen.

NEC speelde in de tweede helft op doelman Robin Roefs na met een compleet nieuw elftal. Dat zorgde voor een minder enerverend tweede bedrijf, maar daarin viel wel het hoogtepunt van de wedstrijd te noteren.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Cissoko kreeg in de 51e minuut de handen van de toeschouwers op elkaar met de 4-0. De aanvaller krulde de bal van een meter of 25 schitterend in de bovenhoek.

NEC won eerder in de voorbereiding van NEC amateurs (11-0), DIO’30 (0-7) en RKC Waalwijk (3-1). De club vervolgt dinsdag de oefencampagne in Groesbeek tegen tweededivisionist De Treffers en begint op 7 augustus aan de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

NEC-FC Bocholt 4-0. 16. 1-0 Van Rooij, 26. 2-0 Marques, 44. 3-0 Marques, 51. 4-0 Cissoko. Opstelling NEC in eerste helft: Roefs; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Mattsson. Opstelling NEC in tweede helft: Roefs; Gertsen, Sanniez, Verdonk, Van der Sluijs; Bruijn, Baldursson, Duelund; Cissoko, De Wit, Rossen.