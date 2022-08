NEC met Bruijn, maar nog zonder Mattsson tegen FC Volendam: ‘Daar moeten wij nu voor waken’

Bruijn ontbrak vorige week tegen FC Twente, maar is fit genoeg om te kunnen spelen tegen FC Volendam. Mattsson en De Wolf zijn nog geblesseerd. Sandler werd donderdag transfervrij binnengehaald en heeft nog wat tijd nodig om fit te worden.

,,Het is lastig inschatten wanneer Sandler kan spelen”, zegt Meijer ,,Hij heeft geen voorbereiding gedraaid. Wij zijn nu acht weken bezig. Die achterstand moet hij inhalen en mede gezien zijn blessureverleden, willen we hem daar alle tijd voor geven. We nemen geen risico’s.”

Jasper Cillessen maakt zoals eerder werd bekend tegen FC Volendam zijn rentree voor NEC. De doelman is speelgerechtigd en krijgt van trainer Rogier Meijer meteen de voorkeur boven Mattijs Branderhorst.

,,Jasper maakt een goede indruk”, zegt Meijer. ,,Hij brengt zijn ervaring meteen over op de groep. Hij is een geweldige keeper en heeft ook een uitstekende trap, dus ook in het meevoetballen kan hij van grote waarde voor ons zijn.”

Vertrouwen

NEC incasseerde in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente een pijnlijke nederlaag. De Nijmeegse club had het betere van het spel, maar verloor met 0-1 door een doelpunt in de blessuretijd.

,,Van die wedstrijd hebben we eerst een tik gekregen, maar als je een dag later de beelden terugkijkt, dan geeft dat meer vertrouwen. In de voorbereiding speelden we heel wisselvallig, maar tegen FC Twente vond ik ons heel stabiel. Dat moeten we uitbouwen. Dit moet de basis zijn.”

FC Volendam promoveerde vorig seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen divisie naar de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam vorige week bij FC Groningen terug van een 2-0-achterstand en pakte een verdienstelijk punt.

,,We moeten op onze hoede zijn voor Volendam, zeker omdat zij voor het eerst in eigen huis spelen na hun terugkeer in de eredivisie”, aldus Meijer. ,,We hebben vorig jaar zelf ervaren dat zo’n wedstrijd een feestje kan zijn. Daar moeten wij nu voor waken.”

FC Volendam-NEC begint zondag om 12.15 uur in het KRAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund.