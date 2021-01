NEC met de hakken over de sloot langs FC Eindhoven

2000 euro voor strijd tegen kanker dankzij boek oud-NEC’er Frans Paymans

5 januari WIJCHEN - De biografie Het is een wedstrijd over het leven van voormalig NEC-voetballer Frans Paymans is meer dan vijfhonderd keer verkocht. Dat betekent dat de nu 60-jarige Wijchenaar al 2000 euro heeft kunnen overmaken naar KWF Kankerbestrijding en Stichting Matchis.