NEC met fitte selectie naar PSV, Tannane en Tavsan mogelijk in de aanval

NIJMEGEN - NEC beschikt in de uitwedstrijd tegen PSV over een nagenoeg volledig fitte selectie. Trainer Rogier Meijer denkt eraan om zijn complete aanval te veranderen.

NEC moet het tegen PSV alleen stellen zonder de langdurige geblesseerde Mathias De Wolf. Ivan Márquez is verlost van de knieklachten die hij overhield aan de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0-nederlaag).

Meijer kiest tegen PSV vermoedelijk voor een 5-3-2-systeem, waarbij Philippe Sandler centraal achterin de voorkeur krijgt boven Terry Lartey Sanniez. Sandler maakte vorige week tegen Go Ahead Eagles diep in de blessuretijd als invaller de 3-3. Lartey Sanniez ging in de fout bij de 1-2 en werd halverwege al gewisseld.

,,We denken er nog over na of we met Sandler moeten starten”, zegt Meijer. ,,Hij had het zwaar tijdens zijn invalbeurt tegen Go Ahead. Dat geeft wel aan hoe lang het duur voordat iemand echt wedstrijdfit is als je zo lang niet hebt gespeeld.”

Experiment

Meijer experimenteerde deze week op de training met een aanval bestaande uit Elayis Tavsan en Oussama Tannane en de kans is aanwezig dat hij dat ook doet tegen PSV. In dat geval verdwijnen Pedro Marques en Mikkel Duelund naar de bank.

,,Een aanval met Tavsan en Tannane is een optie, maar we hebben meerdere opties”, vertelt Meijer. ,,Er zullen in elk geval niet vijf andere spelers spelen ten opzichte van de wedstrijd tegen Go Ahead.”

PSV-NEC begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidrechter Martin van den Kerkhof.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Tannane.