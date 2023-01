NEC mist alleen Bruijn tegen Vitesse, waarschijnlijk geen verrassingen in opstelling

Goed voetballen doet NEC tegen Ajax niet, maar andermaal is Cillessen de reddende engel

NIJMEGEN - NEC heeft Ajax verder in de malaise gedrukt. Het 1-1-gelijkspel had de Nijmeegse club te danken aan Jasper Cillessen, die na een turbulente winterstop meteen weer de reddende engel was.

9 januari