NEC mist Bronkhorst, Proper en Barreto tegen FC Twente, Van Eijden keert terug in wedstrijdselectie

NIJMEGEN - NEC mist in de thuiswedstrijd tegen FC Twente Ilias Bronkhorst, Dirk Proper en Edgar Barreto. Rens van Eijden keert terug in de wedstrijdselectie.

Bronkhorst en Proper zijn ziek en trainden de hele week niet mee met de groep. Proper ontbrak om die reden vorige week ook al in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur (1-2). Bronkhorst stond toen in de basis, omdat Van Rooij ziek was.

Van Rooij is echter hersteld en neemt tegen FC Twente weer de rechtsbackpositie over van Bronkhorst. Trainer Rogier Meijer kiest voor een 4-3-3-systeem, wat waarschijnlijk ten koste gaat van verdediger Rodrigo Guth. Ali Akman start in de spits.

Van Eijden zit voor de eerste keer dit seizoen in de wedstrijdselectie. De verdediger liep eind juni in de voorbereiding een zware knieblessure op. Hij maakte vorige maand zijn officieuze rentree tegen Fortuna Sittard in de reservecompetitie.

Spaanstalige nummers

NEC verzekerde zich door de zege op SC Cambuur met 35 punten van handhaving in de eredivisie. De Nijmeegse club aast in de laatste zes speelrondes op de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. NEC staat op de negende plaats met maar een punt achterstand op nummer acht FC Groningen.

,,Het is niet zo dat ik merk dat de druk er nu af is”, zegt trainer Rogier Meijer. ,,Iedereen was wel heel blij met de zege op Cambuur. Op de terugreis vanuit Leeuwarden werden er wat Spaanstalige nummers door de bus geslingerd en we hebben nog even naar Barcelona-Sevilla gekeken. De sfeer was goed, maar dat is logisch.”

,,We staan dicht bij de achtste plaats, maar het is duidelijk dat we een moeilijker programma hebben dan Groningen. We bekijken van wedstrijd tot wedstrijd of we in de race kunnen blijven. Iedereen is er vooral gebrand op om tegen Twente een goede wedstrijd te spelen.”

Van Wolfswinkel

NEC treft met FC Twente een club die bezig is aan een uitstekend seizoen. De ploeg van trainer Ron Jans staat op de vijfde plaats. FC Twente moet het tegen NEC wel stellen zonder topscorer Ricky van Wolfswinkel, die geschorst is.

,,Van Wolfswinkel is heel belangrijk voor het spel van Twente, maar met Ugalde hebben ze een goede vervanger achter de hand”, vertelt Meijer. ,,Die ken ik goed, want we wilden hem afgelopen zomer graag hebben en hebben met hem gesproken. Hij koos helaas voor Twente.”

,,Maar dat Van Wolfswinkel er tegen ons niet bij is, is normaal gesproken een voordeel voor ons. Twente heeft een goede ploeg en zitten in een goede flow. Aan ons de taak om dat te doorbreken. Er liggen zeker wel kansen.”

NEC-FC Twente begint zaterdag om 21.00 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Het stadion is voor het eerst sinds oktober volledig uitverkocht, omdat het uitvak veilig is nadat dat een half jaar geleden instortte bij de derby tegen Vitesse.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Bruijn, Mattsson; Tavsan, Akman, Okita.