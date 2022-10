NEC mist Márquez tegen Fortuna Sittard, Meijer voert enkele wijzigingen door in opstelling

NIJMEGEN - NEC heeft een fikse tegenvaller te verwerken gekregen in aanloop naar de bekerwedstrijd in eigen huis tegen Fortuna Sittard. De Nijmeegse club moet het daarin stellen zonder Ivan Márquez. Trainer Rogier Meijer voert een aantal wijzigingen door in zijn opstelling.

Márquez liep zondag in de slotfase van het duel met Sparta Rotterdam (2-0-nederlaag) een knieblessure op. Hij bleef na een behandeling gewoon in het veld staan, maar is niet fit genoeg om in actie te kunnen komen tegen Fortuna. Terry Lartey Sanniez, die tegen Sparta al klaar stond om hem te vervangen, neemt zijn positie waarschijnlijk over.

Meijer wisselt nog enkele spelers, maar wilde dinsdag na de afsluitende training zijn opstelling niet prijsgeven. Wel is duidelijk dat Mattijs Branderhorst keept ten koste van Jasper Cillessen. Meijer liet ook vorig seizoen in het bekertoernooi de reservedoelman spelen, toen was dat Danny Vukovic.

,,Er zullen zeker wel wat dingen gaan veranderen”, zei Meijer. ,,Niet alleen qua speelwijze, maar ook in namen. Het is fijn om wat frisheid te kunnen brengen in het team. Natuurlijk houden we de fysieke kant van de spelers ook in ons achterhoofd.”

Schöne

Lasse Schöne krijgt wellicht, net zoals dat vorig seizoen regelmatig het geval was in het bekertoernooi, rust tegen Fortuna. Vermoedelijk staan Mikkel Duelund en Ibrahim Cissoko in de basis, wat ten koste zou gaan van Magnus Mattsson.

NEC mist tegen Fortuna naast Márquez ook nog altijd Jordy Bruijn, Joris Kramer, Andri Baldursson en Mathias de Wolf wegens een blessure. Márquez, Bruijn en Baldursson zondag mogelijk wel weer aanwezig in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

NEC-Fortuna Sittard begint woensdag om 21.00 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Lartey Sanniez, Verdonk, El Karouani; Proper, Duelund, Tannane; Tavsan, Dimata, Cissoko.