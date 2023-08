NEC mist tegen Excelsior alleen Proper en Sandler, Verdonk en Hoedemakers stevenen af op basisplaats

Verdonk krijgt als rechter centrale verdediger waarschijnlijk de voorkeur boven Mathias Ross, die geen overtuigende indruk maakte in de voorbereiding. Hoedemakers is normaliter de vervanger van Proper. Al kan de keuze ook nog vallen op Rober Gonzalez, zoals in de tweede helft van de oefenwedstrijd tegen Venezia het geval was.

,,Ik heb de opstelling nog niet aan de jongens laten weten, dus die houd ik nog even voor mezelf”, zei Meijer. ,,Ik voorzie geen problemen als Verdonk met zijn linkerbeen rechts centraal zou spelen. Hij is technisch en tactisch goed onderlegd. We hebben hem in de voorbereiding ook niet voor niets een paar keer op die positie gebruikt. Als er geen opties zijn, moet je opties aanboren. Hij is daar één van. Ross is later aangesloten en word nu fitter.”

Ten opzichte van de generale repetitie tegen Venezia is de kans groot dat er tegen Excelsior maar één wijziging is in de opstelling. Mocht Verdonk daadwerkelijk als centrale verdediger fungeren, dan wordt zijn plek links achterin ingenomen door Youri Baas. Het middenveld (Lasse Schöne, Hoedemakers en Magnus Mattsson) en de aanval (Sontje Hansen, Koki Ogawa en Lars Olden Larsen) blijft onveranderd.

Het is niet duidelijk wanneer Sandler en De Wit weer kunnen aansluiten bij de wedstrijdselectie. Voor Sandler zal dat eerder het geval zijn, aangezien hij sinds een paar weken weer op het veld staat. De verdediger trainde woensdag nog altijd individueel. Vrijdag was de training besloten voor pers en publiek.

NEC-Excelsior begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Verdonk, Nuytinck, Baas; Schöne, Hoedemakers, Mattsson; Hansen, Ogawa, Olden Larsen.