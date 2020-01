‘NEC moet aan de poort al het karakter vaststellen’

Vijf dagen slechts duurt het trainingskamp van NEC in Estepona. Donderdag landde de selectie van de Nijmeegse eerstedivisionist in de Spaanse kustplaats, maandag vliegt het hele gezelschap terug naar Nederland.



,,Het is een korte periode, omdat we aanvankelijk vrijdag alweer tegen FC Den Bosch moesten spelen’’, zegt François Gesthuizen (47). ,,We hadden een paar dagen langer gekund nu die wedstrijd is verplaatst naar zondag, maar toen was alles al geboekt.’’