NEC moet een miljoen euro bezuinigen

Het is nog niet bekend wat een tweede jaar eerste divisie op rij concreet betekent voor het aantal ontslagen op de werkvloer en de hoogte van het spelersbudget (afgelopen seizoen 2,2 miljoen euro, in het laatste jaar eredivisie 3,2 miljoen). Daar hebben uitgaande transfers ook invloed op.

Bezuiniging op trainingskamp

Randvoorwaarden waar NEC onder meer op bezuinigt, zijn de voeding van (jeugd)spelers en het trainingskamp van het eerste elftal. De hoofdmacht van de Gelderse volksclub zal zijn tenten in de voorbereiding op komend seizoen wel buiten De Goffert opslaan, maar is daar veel minder geld aan kwijt dan de afgelopen jaren. Het trainingskamp in Den Helder (van maandag 16 tot en met zaterdag 21 juli bij het toernooi van het Helders Elftal) is op kosten van de organisatie.