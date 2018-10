NEC moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor, EnergieFlex failliet

Van Schaik zegt dat NEC woensdag met een officiële reactie komt. Daarin gaat NEC in op de impact van het faillissement voor de toekomst van de club, de voetbaltechnische doelstellingen en de maatschappelijke projecten in het Rijk van Nijmegen. EnergieFlex was behalve shirtsponsor ook de belangrijkste sponsor van NEC Maatschappelijk.



Van Schaik: ,,Zoals eerder gezegd zijn we vorige week direct aan de slag gegaan en hebben we gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren. Iedereen binnen en rondom NEC is opgestaan. Samen werken we keihard aan een oplossing, die de club juist nu zo hard nodig heeft. Echter, met de rug tegen de muur is dit een hele grote uitdaging.’’