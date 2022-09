NEC moet op zoek naar nieuwe technisch directeur: Van Leeuwen vertrekt

Van Leeuwen diende eind april al zijn ontslag in bij de raad van commissarissen van NEC, die hierna verzocht de zomerse transferperiode te overbruggen. De 69-jarige Gelderlander handelt de komende twee maanden lopende zaken af.

,,Alle gestelde doelen zijn bereikt”, zegt Van Leeuwen. ,,En sneller dan verwacht. Voor wie zo lang in het vak zit als ik, gaat er weinig attractie uit van het op de winkel passen. Op mijn leeftijd tikt de tijd nu eenmaal wat sneller.”

,,De club is klaar voor de derde fase van het project: bevestigen en uitbouwen. En zo de stap te maken naar een vaste plaats in de subtop van de eredivisie. Dat is een realistische doelstelling.”