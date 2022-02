NEC na foutenfestival uitgeschakeld in KNVB-beker, Bony valt geblesseerd uit bij debuut

Zonder Jordy Bruijn (geblesseerd) en Javier Vet (geschorst) en met Danny Vukovic, Edgar Barreto, Mikkel Duelund en Ali Akman in de basis begon NEC nog wel aardig aan de wedstrijd. De ploeg kreeg twee grote kansen. Eerst miste Elayis Tavsan oog in oog met doelman Andries Noppert en daarna schoot Akman te slap in na een slechte uittrap van Noppert.

Defensieve fouten

Souffian El Karouani leidde in de achttiende minuut de ondergang van NEC in. De linksback trok knullig Inigo Córdoba naar de grond en zag scheidsrechter Danny Makkelie een strafschop geven. Luuk Brouwers liet Vukovic, die dit seizoen in de KNVB-beker de voorkeur kreeg boven Mattijs Branderhorst, vanaf elf meter kansloos.

Debuut Bony

NEC-trainer Rogier Meijer liet vervolgens Bony warmlopen. De thuisploeg ontsnapte voor rust aan de 0-3. Córdoba stifde de bal op de paal, nadat hij de bal zo in de voeten had gekregen van Vukovic. NEC kon er weinig tegenover stellen. Alleen Barreto was een keer gevaarlijk bij een klutssituatie uit een hoekschop.



In de tweede helft bleef NEC aanvankelijk doormodderen. Go Ahead Eagles was met een schot op de paal van Ragnar Oratmangoen al snel dicht bij de 0-3. Meijer greep na een uur in en bracht Bony, die met boegeroep én gejuich werd ontvangen door de NEC-supporters, en Jonathan Okita in het veld.