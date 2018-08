NEC na moeizaam begin ruim langs JVC

Hoewel NEC een veldoverwicht had, kreeg derdedivisionist JVC op de counter in de eerste helft de meeste kansen. Na tien minuten was aanvaller Rik Renirie het dichtst bij een doelpunt. Hij schoot een vrije trap op de lat buiten bereik van NEC-doelman Marco van Duin. Paolo Sabak zorgde voor het enige gevaar van NEC. De Belgische nieuwkomer beantwoordde de Cuijkse dadendrang met een vlammend afstandsschot. JVC-doelman Yorrit Kanters redde knap.

Vlak voor rust was het toch NEC dat de ban brak op De Groenendijkse Kampen in Cuijk. Linksback Josef Kvida kopte raak uit een vrije trap van Tom Overtoom. Vlak daarna liet Ole Romeny een glimp van zijn klasse zien. Hij veroverde de bal diep op de helft van JVC. Hij omspeelde een aantal spelers en schoof de bal langs Kanters in de verre hoek.

Negen wissels

In de tweede helft bracht NEC-trainer Jack de Gier negen nieuwe krachten in het veld, waar JVC het aantal wissels beperkte tot vier. Maar de eerste kans was weer voor JVC. Killian Koesni, voormalig NEC’er, kopte een hoekschop rakelings over.

NEC liet na een uur spelen voor het eerst van zich horen en het was meteen raak. Linksbuiten Ragnar Oratmangoen maakte een prachtige doelpunt. Van afstand schoot hij de bal strak in de bovenhoek achter Desny Royendijk.

Effectief

De ‘reserves’ van NEC gaven weinig weg, maar creëerden evenmin veel kansen. Ze gingen daar wel uiterst effectief mee om. Twintig minuten voor tijd schoof Lance Duijvestijn beheerst binnen uit een lage voorzet van rechtsback Bart van Rooij. Vlak daarna stuitte Dani Theunissen van dichtbij op doelman Royendijk.

Blessures