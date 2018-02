NEC na zege op Jong PSV weer koploper

Na nederlagen tegen FC Oss (3-0), Almere City FC (3-2) en FC Emmen (1-0) was het code rood bij NEC. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders had het geluk dat concurrent Fortuna Sittard in de laatste periode ook door het ijs zakte, en zo weinig schade opliep in de strijd om rechtstreekse promotie naar de eredivisie.

Mazzel

Tegen Jong PSV was het gebrek aan vertrouwen bij NEC zichtbaar. Veel simpele passes kwamen niet aan en dribbels gingen de mist in. De thuisploeg had alle mazzel dat Jong PSV daar niet van profiteerde. Na ruim een halfuur misten Donyell Malen (kopbal op de paal) en Ramon Pascal Lundqvist (rebound via doelman Joris Delle over) enorme kansen.



NEC stelde daar voor rust weinig tegenover. Toch zocht de Gelderse titelkandidaat de kleedkamer op met een voorsprong. In de 44ste minuut veranderde Ferdi Kadioglu een inzet van spits Sven Braken van richting. Doelman Yanick van Osch was kansloos: 1-0.



NEC werd na rust pas wakker nadat Jong PSV via een kopbal van Matthias Verreth en schoten van Malen en Dante Rigo een aantal waarschuwen had afgegeven. In de 58ste minuut schoot Braken na een individuele actie op de buitenkant van de paal en stuitte Arnaut Groeneveld op Van Osch. Die linksbuiten gooide in blessuretijd de wedstrijd in het slot. Dat gebeurde pa nadat PSV’er Dirk Abels na een harde charge op Calvin Verdonk van het veld werd gestuurd.