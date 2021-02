NEC naar Almelo voor bekerduel met VVV Venlo, wedstrijd tegen FC Den Bosch zeer waarschijnlijk afgelast

NEC houdt koploper Cambuur op doelpunt­loos gelijkspel

17 januari NIJMEGEN - NEC heeft zondagmiddag met kunst en vliegwerk een punt afgesnoept van Cambuur. Voor de Nijmegenaren was ‘de nul’ heilig in eigen stadion, en die behield het negentig minuten tegen de koploper en meest scorende ploeg van de eerste divisie (58 goals in twintig duels).