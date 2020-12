NEC ondanks invloed corona en 4 ton verlies positief over toekomst

Dat de club dit lopende seizoen opnieuw verlies draait, staat volgens algemeen directeur Wilco van Schaik nu al vast. Spelen in de eerste divisie is voor een club als NEC met een netto omzet van 8,3 miljoen euro normaal al verliesgevend, zegt hij. Nu door corona helemaal.



,,Zo weten we niet of en wanneer we weer met publiek gaan voetballen. Dat is van grote invloed op de begroting. En afgelopen seizoen hebben we 9 ton aan salariscompensatie ontvangen uit de NOW-regeling. Het is maar de vraag of die overheidssteun blijft.’’



‘Geen paniek’

Desondanks is er volgens de directeur zeker geen sprake van paniek. ,,In ons technisch driejarenplan staat de ambitie dat we het seizoen 2019 - 2020 zouden afsluiten bij de eerste negen. Dat is een achtste plaats geworden.’’