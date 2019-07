NEC ontbindt contract linksback Labylle

Braken zet streep door Mexicaans avontuur en blijft bij NEC

18 juli NIJMEGEN - Hoewel hij in een Mexicaanse krant al staat afgebeeld in het shirt van Querétaro, blijft Sven Braken (26) bij NEC. De bewerkte foto kan de prullenbak in, omdat de spits eigenhandig een streep door het Mexicaanse avontuur heeft gezet.