NEC ontkent transfer talent Syb van Ottele naar SC Heerenveen

NEC-supporters nu voor de televisie, met RN7 aan: ‘Ik ga hier niet zo juichen als op de tribune’

20 december NIJMEGEN - Een seizoenkaart van NEC is op dit moment niets waard. Het entreebewijs voor alle thuiswedstrijden van de Nijmeegse voetbalclub is geblokkeerd door de coronamaatregelen. Tegen TOP Oss (0-1) deze zaterdag, het laatste duel voor de winterstop, zitten er voor de zesde keer dit seizoen geen fans in het Goffertstadion. De aanhang is verplicht tot aanmoedigen op afstand.