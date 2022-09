NEC ontsnapt door late goal van invaller Marques aan blamage tegen Fortuna Sittard

NIJMEGEN - NEC is ontsnapt aan een blamage tegen hekkensluiter Fortuna Sittard. De Nijmeegse club faalde in de afronding stevende af op een nederlaag, maar invaller Pedro Marques redde diep in de blessuretijd een punt: 1-1.

NEC had tegen Fortuna Sittard op papier de ideale mogelijkheid om weer eens een thuiszege te boeken, iets wat dit seizoen nog niet lukte en vorig seizoen ook slechts drie keer. De Limburgers verloren voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste vijf competitiewedstrijden.

NEC kon tegen Fortuna Sittard weer beschikken over Oussama Tannane, die hersteld was van lichte klachten. De club moest het wel stellen zonder de geblesseerde Joris Kramer, die centraal achterin werd vervangen door Calvin Verdonk. Ook Jordy Bruijn, die op de bank is beland, ontbrak door een blessure.

NEC was veel sterker dan Fortuna Sittard en creëerde dit keer wel veel kansen, maar ging daar veel te nonchalant mee om. Dat begon al in de derde minuut toen Duelund een vrije trap van Tannane recht op doelman Ivor Pandur kopte en Landry Dimata de rebound verprutste door niet te schieten.

Ook daarna bleef NEC ontzettend slordig in de afronding. Zo kopte ook Dimata uit een vrije trap van Tannane recht op Pandur, werden schoten van Duelund en Bart van Rooij en treuzelde Elayis Tavsan op weg naar het doel van Pandur veel te lang waardoor George Cox nog kon ingrijpen met een sliding.

Fortuna Sittard kwam amper over de eigen helft, maar was na ruim een half uur wel zowaar dicht bij de voorsprong. Jasper Cillessen redde schitterend op een vrije trap van Burak Yilmaz en een paar seconden later schoot Paul Gladon de bal voorlangs. In de openingsfase had Arianit Ferati kunnen scoren, maar hij nam de bal in vrijstaande positie verkeerd aan.

In de tweede helft was NEC lang niet zo dominant als voor rust. De ploeg werd steeds slordiger in balbezit en kwam daardoor moeizaam tot kansen, al werd Fortuna Sittard ook niet heel gevaarlijk. In een poging iets te forceren bracht NEC-trainer Rogier Meijer na ruim een uur Ibrahim Cissoko voor Duelund.

Cissoko zorgde meteen voor meer dreiging aan NEC-zijde en kreeg zelf ook direct een goede kans, maar hij kopte over uit een vrije trap van Tannane. Niet veel later bracht Cissoko Souffian El Karouani in stelling, maar ook diens schot werd geblokt. Uit de daaropvolgende hoekschop redde Pandur knap op een kopbal van Ivan Márquez.

Waar NEC de bal maar niet in het net kreeg, was het aan de andere kant wel raak voor Fortuna Sittard. Invaller Oguzhan Ozyakup, die nog geen tien minuten in het veld stond, schoot de bal bij zijn debuut van een meter of dertig geweldig in de bovenhoek.

In de slotfase namen de frustraties de overhand bij NEC. Meijer kreeg van scheidsrechter Rob Dieperink een gele kaart wegens commentaar op de arbitrage en een deel van de NEC-supporters besloot Tavsan, die de 0-1 inleidde met balverlies, uit te fluiten.

NEC slaagde er lang niet in om er nog een slotoffensief uit te persen, maar dat veranderde na de rode kaart (twee keer geel) voor Fortuna Sittard-invaller Dogan Erdogan. Uitgerekend Marques volleerde met een stuit raak, nadat Dimata de bal met het hoofd verlengde en voorkwam zo een pijnlijke nederlaag voor NEC.

