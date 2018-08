NEC ontsnapt in Utrecht aan puntenverlies

UPDATEUTRECHT – NEC heeft met de hakken over de sloot van Jong FC Utrecht in De Galgenwaard: 2-1. Sven Braken scoorde in de laatste minuut van de blessuretijd de winnende.

Braken redde in de slotminuut van het duel tegen Jong FC Utrecht drie punten gered voor NEC. Hij nam een diepe bal knap aan en schoot vervolgens raak. In de eerste helft opende Nick Venema de score voor Utrecht. Vlak voor rust maakte Anass Achahbar gelijk.

Aansluiting

NEC vond door de overwinning op de beloften de aansluiting met de top van de eerste divisie. De ploeg staat gelijk met FC Twente en Jong Ajax op vier punten. De Nijmegenaren moeten Go Ahead Eagles, TOP Oss, RKC en Roda JC voor zich dulden. Die clubs maakten de eerste twee wedstrijden geen misstap.

NEC gaf in de seizoensopening in eigen huis tegen Cambuur in de slotseconde een 2-0 voorsprong weg: 2-2. Het piepjonge FC Utrecht, de basis had tegen de Nijmegenaren een gemiddelde leeftijd van 19,6 jaar, verloor in de eerste wedstrijd van het seizoen in Deventer met 5-0 van Go Ahead Eagles.

Waarschuwing

NEC was van het begin de bovenliggende partij en reeg in het eerste kwartier de kansen aaneen. Zes keer doken de Nijmegenaren op voor het doel van Thijmen Nijhuis, maar de scherpte ontbrak. Mart Dijkstra (afzwaaier), Braken (lobje en een kopbal en twee schoten uit een moeilijke hoek) en Tom Overtoom (vrije trap op de paal) vonden het net echter niet.

Na een half uur spelen gaf Jong Utrecht de eerste waarschuwing af. Mohamed Mallahi glipte binnendoor bij zijn tegenstander Leroy Labylle de diepte in. Hij omspeelde doelman Gino Coutinho maar leverde uit een moeilijke hoek een rollertje af. Josef Kvida kon de bal simpel wegwerken van de lijn, maar nam daar zoveel tijd voor dat het nog spannend werd. Mallahi blokte, die voor de doelmond langs wegschoot.

Vlak daarna opende Nick Venema alsnog de score voor Jong FC Utrecht. NEC-doelman Gino Coutinho grabbelde bij een afstandsschot van Mallahi. De spits van Utrecht was er als de kippen bij om de bal binnen te tikken. Vlak voor rust was het Anass Achahbar die namens NEC liet blijken wel scherp te zijn. Hij zette zijn eerste kans meteen om in een doelpunt. Hij volleerde een ingooi van Dijkstra achter Nijhuis. Kvida had NEC met een voorsprong kunnen laten rusten. Maar de centrale verdediger kopte een hoekschop over.

Fout

Aan het begin van de tweede helft kreeg NEC opnieuw de beste kansen. Maar ook nu ging de bal er niet in. Onder meer Overtoom, Darri en Braken misten. Wederom leek een Nijmeegse fout echter een tegentreffer in te leiden. NEC-verdediger Rens van Eijder verslikte zich in de opbouw in Jeredy Hilterman. De invaller stuitte echter op Coutinho.

NEC-trainer Jack de Gier bracht in de 67e minuut aanwinst Jonathan Okita in het veld om een overwinning uit het vuur te slepen. NEC kreeg weer het overwicht. Dat leidde al snel tot twee kansen voor Brahim Darri. Ook Braken en Okita kregen de bal er in kansrijke positie niet in. Aan de andere kant kreeg Mallahi na een enorme dekkingsfout de kans op de 2-1. Hij schoot hoog over. NEC kreeg nog een aantal mogelijkheden, maar een doelpunt bleef uit. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen totdat Braken in de slotseconde het net vond.

Jong FC Utrecht – NEC 1-2 (1-1)



32. Venema (1-0), 41. Achahbar 1-1, 95. Braken 1-2.

Scheidsrechter: Kooij.

Toeschouwers: .

Geel: Lehaire, Mulder, Culhaci, Mallahi (Jong FC Utrecht), Van den Berg (NEC).

Jong FC Utrecht: Nijhuis; El Yaakoubi, Van der Velden, Hoogenhout, Culhaci; Mulder (63. Mokono), Brinkman, Pattynama; Mallahi, Venema (Van der Meer), Lehaire (63. Hilterman).