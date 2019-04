NEC ontsnapt in Volendam aan puntenverlies: play-offs in zicht

VIDEO NEC-aanvaller Wolters over treffers: ‘Ik hik er al weken tegenaan’

13 april NIJMEGEN - Randy Wolters was vrijdagavond met twee treffers de gevierde man bij NEC. Hoewel dat voor hemzelf een bevrijding was, wuifde de aanvaller de lof toch weg. ,,Het is allemaal leuk dat Randy Wolters-gebeuren. Maar het gaat om het team en dat we drie punten hebben gepakt.’’