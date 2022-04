NEC ook tegen SC Cambuur zonder Barreto, Van Rooij twijfelgeval

NIJMEGEN - NEC kan ook in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur niet beschikken over de geblesseerde Edgar Barreto. Bart van Rooij is nog een twijfelgeval.

Barreto ontbrak twee weken geleden, in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode, ook al tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder heeft sindsdien nog niet op het trainingsveld gestaan.

Van Rooij was vrijdag afwezig op de training vanwege ziekte. Achter de naam van de rechtsback staat een vraagteken voor het duel met SC Cambuur. Ten opzichte van het treffen met Sparta Rotterdam keert Mikkel Duelund terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder is hersteld van een enkelblessure.

NEC wacht een cruciaal duel met SC Cambuur in de strijd om de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. FC Groningen staat op dit moment op de achtste plek met 36 punten, gevolgd door SC Cambuur (33 punten) en NEC (32 punten).

,,We willen naar boven blijven kijken en dan moeten we van Cambuur winnen”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,Ik weet niet of we bij een nederlaag definitief afhaken, maar als je niet afhankelijk wilt zijn van andere uitslagen, dan moeten we zelf gewoon steeds de punten pakken.”

Henk de Jong

SC Cambuur en NEC verkeren niet in de beste vorm. Beide ploegen, die vorig seizoen nog actief waren in de Keuken Kampioen divisie, wonnen dit kalenderjaar pas één keer in de eredivisie.

,,Ik denk dat de mindere fase van Cambuur ook wel te maken heeft met het feit dat Henk (SC Cambuur-trainer Henk de Jong, die kampt met een cyste in zijn hoofd, JB) niet kan werken. Hij is met zijn enthousiasme heel belangrijk voor de ploeg. Dat werkt onbewust door in de hoofden van de spelers.”

,,Neemt niet weg dat Cambuur hetzelfde spelletje speelt als in de afgelopen tweeënhalf jaar. Alleen nu wat minder succesvol. We weten wat we kunnen verwachten. We moeten gewoon goed zijn om daar te kunnen winnen.”

SC Cambuur-NEC begint zondag om 16.45 uur in het Cambuur Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Begin dit jaar won NEC in de tweede ronde van de KNVB-beker met 1-2 van SC Cambuur. Voor de winterstop zegevierde SC Cambuur in de eredivisie met 2-3.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Okita.