NEC op titelkoers na zege in topper tegen Jong Ajax

De Nijmegenaren staan na acht zeges in successie zeven punten voor op Jong Ajax en Fortuna Sittard en negen op De Graafschap. Het gat met Telstar, maandag de tegenstander van NEC, is na veertien duels al tien punten.

Voor de rust

NEC had voor rust de betere kansen. Zo kwam spits Sven Braken een teenlengte tekort voor de openingstreffer, werd een schot van Mohamed Rayhi door Ajacied Leon Bergsma van de lijn gehaald en schoot Arnaut Groeneveld in het zijnet. Daar stelden de Amsterdamse beloften, die onder meer zonder topscorer Mateo Cassierra en vleugelflitser Dennis Johnsen aantraden, bitter weinig tegenover. Slechts een poging van invalspits Kaj Sierhuis.

Goals

Vrijwel het eerste schot van Jong Ajax tussen de palen was meteen raak. Middenvelder Noussair Mazrour trof vlak na rust het doel met een schuiver net buiten de Nijmeegse zestien: 0-1. Die treffer schudde NEC wakker. Nadat Ferdi Kadioglu op Kostas Lamprou stuitte, stiftte Rayhi de bal fraai over de Ajax-doelman. Vier minuten later juichte De Goffert opnieuw, nadat verdediger Guus Joppen de bal fraai binnen volleerde.