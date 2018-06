NEC opent thuis tegen Cambuur

Van de negentien thuisduels speelt NEC er komend seizoen liefst zeventien op vrijdag. Eenmaal treedt de ploeg van trainer Jack de Gier in eigen stadion op zondag aan: op 18 november tegen Sparta (16.45 uur). NEC gaat in de laatste speelronde van het seizoen op bezoek bij MVV in Maastricht (3 mei), een week eerder sluit de Gelderse equipe in eigen stadion af tegen FC Twente.