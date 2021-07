NEC opnieuw te sterk voor competitiegenoot: Bruijn matchwinner tegen Heracles

NEC hield daarna stand, met zomeraanwinst Ivan Marquez als leider van de defensie. De Spanjaard, maandag gecontracteerd, organiseerde in Almelo de verdediging van gasten met furie. Zo galmde het ‘vamos’ over het veld en klapte en ‘high-fivede’ hij zijn handen kapot. Met zijn ingreep op Heraclied Giacomo Quagliata na drie kwartier en zijn bloktackles na rust maakte hij bovendien indruk.

Wapenfeit

Driemaal scheepsrecht

Heracles, waar bijna het hele elftal na een uur werd gewisseld, schoot pas na drie kwart wedstrijd op doel. NEC-doelman Mattijs Branderhorst tikte de pegel van Nikolai Laursen echter over. Nadat Mattsson een grote kans op 0-2 om zeep hielp, trof de thuisploeg via Sinan Bakis in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd nog de lat.

Zo won NEC, waar Elayis Tavsan ontbrak met een teenblessure, eindelijk in Almelo dit jaar. In de interlandperiode in maart eindigde de oefenwedstrijd tegen Heracles in 2-2. Een maand eerder ging NEC in Erve Asito onderuit tegen VVV-Venlo in de kwartfinale van de KNVB-beker.