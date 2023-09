NEC pakt na late strafschop tegen verdienstelijk punt tegen koploper Sparta Rotterdam

NEC zet met de remise langzaamaan het herstel in na een dramatische competitiestart. De club begon het seizoen met nederlagen tegen Excelsior (3-4) en Heracles Almelo (2-1), maar pakte vorige week tegen RKC Waalwijk (3-0) de eerste punten van het seizoen. Die zege kreeg een aardig vervolg tegen Sparta Rotterdam, dat mede aan kop gaat doordat veel clubs een wedstrijd minder hebben gespeeld.

NEC reisde met een gemankeerde selectie af naar Het Kasteel. Lasse Schöne, Bart van Rooij, Elayis Tavsan (geblesseerd) en Kodai Sano (niet speelgerechtigd) ontbraken nog altijd en daar kwam vrijdag Mees Hoedemakers bij vanwege een blessure. Sontje Hansen was ziek geweest en startte op de bank. Philippe Sandler, die pas zijn eerste minuten van het seizoen maakte, Youri Baas en Rober Gonzalez hadden een basisplaats.

NEC was ondanks alle personele problemen zeker niet de mindere van Sparta Rotterdam. De bezoekers zochten meer dan in de voorgaande wedstrijden de aanval, maar waren in de eerste helft vooral gevaarlijk met afstandsschoten via Magnus Mattsson en Gonzalez. Sparta Rotterdam richtte op haar beurt weinig uit, maar kreeg wel een grote kans. Jasper Cillessen redde fraai op een schot van Camiel Neghli.

Vlak voor rust en in de pauze kreeg NEC twee tegenvallers te verwerken. Op het veld viel Brayann Pereira, die Van Rooij prima vervangt tot dusver, uit met een schouderblessure en in de kleedkamer bleek ook Bram Nuytinck niet verder te kunnen wegens knieklachten. Zij werden afgelost door Hansen en Mathias Ross, die zijn plek in het elftal was kwijtgeraakt aan Sandler.

NEC ondervond daar in de tweede helft aanvankelijk weinig hinder van. De ploeg kwam in de 56e minuut zelfs op voorsprong. Dirk Proper pikte een afvallende bal op, snelde langs een tegenstander en schoot de bal uitstekend in de verre hoek.

Daarna kreeg NEC het toch lastiger, mede doordat het lampje na ruim een uur uitging bij Sandler. De verdediging bestond daardoor opeens uit de debuterende Luc Netten, Ross, Calvin Verdonk en Baas. Even later maakte ook Nils Rossen zijn debuut en kreeg Bas Dost net als tegen RKC Waalwijk een kwartier speeltijd.

Sparta drong steeds meer aan. Koki Saito miste een enorme kans op de gelijkmaker door nadat Cillessen onder een hoekschop door ging de bal voor een leeg doel naast te koppen, maar in de 81e minuut werd het wel 1-1. Youri Baas tikte ongelukkig de benen aan van Pelle Clement, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip wees en Joshua Kitolano Cillessen naar de verkeerde hoek stuurde en de strafschop benutte.

In het vervolg golfde het spel op en neer en waren beide clubs nog heel dicht bij de winnende treffer. Agustin Anello schoot namens Sparta Rotterdam via het hoofd van Verdonk net naast en aan de andere kant stuitte Gonzalez na een slim hakje van Dost op Nick Olij. Zo bleef het bij 1-1 en kan NEC met een redelijk goed gevoel de interlandperiode in.