NEC pakt punt in topper tegen Go Ahead Eagles

Naarmate de eerste helft vorderde nam Go Ahead de controle steeds meer over. De Deventenaren raakten in die fase twee keer de paal. Richard van der Venne schoot na 22 minuten tegen het aluminium, waarna Alblas in de rebound een antwoord had op een inzet van Jaroslav Navratil. Vijf minuten later raakte Van der Venne opnieuw de paal. Vervolgens nam NEC het heft weer wat meer in handen en dat leverde nog voor rust een treffer op. Achahbar speelde Jonathan Okita in en via de vleugelspits kwam de bal terecht bij Braken, die met een fraai gekruld schot de ruststand op 1-0 bepaalde.



NEC opende in de tweede helft het kansenbal toen invaller Mart Dijkstra uit een vrije trap van dichtbij stuitte op Verhulst. Daarna gaven de Nijmegenaren de regie uit handen, maar Go Ahead maakte te weinig gebruik van het overwicht. Van der Venne was het dichtst bij een goal met een lobje over Alblas heen. De bal zeilde net naast het doel. De Deventenaren drongen het in die fase slordige NEC wel ver terug.