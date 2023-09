NEC pakt verdienstelijk punt bij koploper Sparta

Waar de eerste drie competitiewedstrijden van NEC vooral vraagtekens opleverden, kon er achter de uitslag tegen Sparta Rotterdam een klein uitroepteken. Want uitgerekend tegen de verrassende nummer één van de eredivisie speelde NEC eindelijk met lef en durf naar voren. Dat resulteerde alleen niet in een zege en dat had de ploeg aan zichzelf te wijten.

Fout van Baas

Want tien minuten voor tijd ging Youri Baas in de fout. De verdediger, die geen gelukkige start kent bij NEC, liet zijn tegenstander struikelen, waarna Joshua Kitolano de toegekende strafschop benutte voor de 1-1. De bezoekers stonden op dat moment weliswaar onder behoorlijke druk van Sparta, maar de gelijkmaker hing niet per se in de lucht.

Het had er alle schijn van dat Dirk Proper namens NEC de matchwinner zou worden. De kleine grote leider op het middenveld pikte vlak na rust een afvallende bal op, snelde langs een tegenstander en schoot de bal uitstekend in de verre hoek. Ook daarvoor en lange tijd na de 1-0 was NEC de gevaarlijkste ploeg, zonder dat er echt grote kansen werden gecreëerd.

Defensieve stabiliteit

Sparta Rotterdam kon er behoudens de slotfase, waarin NEC op haar laatste benen liep, bijzonder weinig tegenover stellen. Al moest Jasper Cillessen zich wel een keer strekken op een schot van Camiel Neghli. Verder dan dat kwam het thuisteam niet. Zo lijkt er iets terug van de defensieve stabiliteit die NEC de afgelopen twee seizoenen in de eredivisie over het algemeen kenmerkte.

Dat kan niet los worden gezien van de rentree van Philippe Sandler. De verdediger raakte op de eerste dag van de voorbereiding geblesseerd en maakte tegen Sparta Rotterdam pas zijn eerste minuten van het seizoen. Hij bracht meteen de rust in het elftal terug met zijn voetballende kwaliteiten en ook Bram Nuytinck oogde zekerder met hem aan zijn zijde.

Geen overtuiging in de aanval

NEC mist alleen nog de overtuiging in de aanval. Lars Olden Larsen deed voor de vierde keer op rij anoniem mee. Ook Youri Baas was onzichtbaar als geforceerde linksbuiten, waar hij werd opgesteld omdat Sontje Hansen deze week ziek was. En Koki Ogawa kon zichzelf dit keer niet in stelling brengen. Bas Dost kon dit keer geen potten breken als invaller.

Het grootste zorgpunt blijft echter de fitheid van de selectie. Tegen Sparta Rotterdam waren Bart van Rooij, Lasse Schöne, Elayis Tavsan en Mees Hoedemakers afwezig en tijdens de wedstrijd vielen ook Brayann Pereira, die een prima indruk achterliet, en Nuytinck geblesseerd uit. Er zaten slechts vier spelers op de bank met ervaring in het profvoetbal. Het gaf nog maar eens aan dat de selectie niet breed is.

Spelersploeg bekend

NEC moet het in elk geval tot de winterstop doen met deze groep. Alleen de komst van Alexis Tibidi werd vandaag nog afgerond. De 19-jarige Franse aanvaller wordt zonder optie tot koop gehuurd van Troyes. Technisch directeur Carlos Aalbers aasde ook nog lange tijd op een linker centrale verdediger, maar dat is niet gelukt.

Gelukkig voor NEC komt er nu eerst een interlandperiode. Daarna stuit de club op PSV, waar nog nooit werd gewonnen, en FC Utrecht (thuis). Een pittig programma, waarin NEC een fittere selectie nodig heeft. Want tegen Sparta Rotterdam was het met een geïmproviseerde verdediging bestaande uit de debuterende Luc Netten (ook Nils Rossen maakte zijn debuut), Mathias Ross, Calvin Verdonk en Baas alle hens aan dek.

Sparta Rotterdam-NEC 1-1. 56. Proper 0-1, 81. Kitolano 1-1 (strafschop).

Scheidsrechter: Gözübüyük

Toeschouwers: 11.026

Geel: Verschueren (Sparta Rotterdam), Nuytinck, Baas, Netten, Gonzalez (NEC)

Opstelling NEC: Cillessen 6; Pereira 6,5 (45. Hansen 6), Sandler 7 (63. Netten -), Nuytinck 6,5 (56. Ross 6,5), Verdonk 6,5; Proper 7,5, Mattsson 6; Gonzalez 6,5, Ogawa 5,5 (76. Dost -), Olden Larsen 5 (75. Rossen -).

