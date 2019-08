NEC pakt volle buit tegen Telstar

Heer en meester

Gevaarlijkste man in die openingsfase was zonder meer Anthony Musaba die niet alleen met zijn snelheid de verdedigers van Telstar de stuipen op het lijf joeg, maar in al die haast ook oog had voorde vrije mensen in het strafschopgebied. Dat leverde na negentien minuten de verdiende Nijmeegse voorsprong op. Musaba slingerde zich de ‘zestien’ van Telstar in en vond Ole Romeny die met een schuiver Swolfs in de korte hoek verraste: 1-0.