NEC plaatst zich ten koste van Capelle probleemloos voor tweede ronde KNVB-beker

Voetbalpodcast Ooggetuige over inzakken tribune en een terugblik op tumultueu­ze derby: luister hier De Gelderlan­der voetbalpod­cast!

18 oktober NIJMEGEN - ,,Een wonder dat niemand gewond is geraakt.’’ Dat zegt verslaggever Lars Barendregt die in het uitvak stond, toen dat bezweek onder het gewicht van feestvierende Vitessefans. Is het stadion nog wel veilig?