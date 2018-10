NEC presenteert nieuwe hoofdsponsor, mogelijk Nijmeegs transportbedrijf

Rookworsten

Over het bedrag dat met de sponsoring is gemoeid, doet de club geen uitspraken. Ook wil NEC niet bevestigen of het daadwerkelijk om De Klok Logistics gaat. Van Schaik liet in ieder geval wel al los dat de Hema, onlangs overgenomen door NEC-suikeroom en supporter Marcel Boekhoorn, geen hoofdsponsor wordt: ,,Marcel is geen pinautomaat voor ons, we moeten zelf de broek ophouden. Wél gaan we in de toekomst Hema-rookworsten in het stadion verkopen, nu Marcel eigenaar van de Hema is.”