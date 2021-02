NEC profiteert van overtal en zegeviert in Kerkrade

KERKRADE - NEC heeft vrijdagavond de aanval van Roda JC afgeslagen. De Nijmeegse equipe houdt door de 3-1 overwinning in Kerkrade de zesde plek in de eerste divisie in handen. Maar niet zozeer het resultaat blijft hangen, wel het geschuif van trainer Rogier Meijer.