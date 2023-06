NEC raakt spelmaker kwijt: Oussama Tannane op weg naar Qatar

Tannane (29) heeft nog een verbintenis van één seizoen bij NEC. De elfvoudig Marokkaanse international werd afgelopen jaar door Ted van Leeuwen, destijds technisch directeur, naar Nijmegen gehaald. De dribbelaar had na een breuk bij Vitesse net een matig half jaar bij Göztepe in Turkije achter de rug.

In De Goffert maakte Tannane indruk. Hij was sterkhouder van NEC, al viel hij in de tweede seizoenshelft terug. In 28 optredens (eredivisie en KNVB-beker) kwam de Marokkaan tot zeven treffers en twaalf assists. Hij kreeg daarentegen ook rood in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0) en miste de clash in De Goffert (1-4) door een hamstringblessure.