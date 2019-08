NEC recht de schouders in Kerkrade en pakt tegen Roda JC eerste zege

De zege in de derde wedstrijd, eerder werd verloren van FC Eindhoven (1-2) en gelijk gespeeld tegen Jong Ajax (3-3), moet de jonge ploeg van de trainers François Gesthuizen, Adrie Bogers en Rogier Meijer een flinke boost geven. Vlak voor rust gooide Randy Wolters de eerste steen in de tot dan toe rimpelloze vijver. De flankspeler speelde tot dat moment onopvallend, maar zorgde met een perfecte vrije trap voor zoveel verwarring in de Limburgse defensie dat doelman Tom Muyters hopeloos mistastte en Robert Klaasen de bal in eigen doel kopte. De voorsprong had een pikant tintje aangezien Klaasen niet alleen bij Roda JC onder contract staat, maar ook een verbintenis heeft met de dochter van Wilco van Schail, de algemeen directeur van NEC.

Op rozen

Toen Jellert van Landschoot zes minuten na rust de Nijmeegse voorsprong verdubbelde, leek NEC op rozen te zitten. De wedstrijd was volledig in handen van de bezoekers die op het Limburgse kunstgras de bal soepel in het rond lieten gaan. Dat duurde precies twaalf minuten. Jean-Paul de Jong wisselde aanvallend met Iké Ugbo en Romario Rösch en prompt werd de trainer van Roda JC beloond met de aansluitingstreffer van Ugbo.



Net als in de wedstrijden tegen FC Eindhoven en Jong Ajax had de tegengoal een verlammende op de jonge ploeg uit Nijmegen. Jonathan Okita miste nog een riante kans door vlak voor doelman Muyters woest over te schieten, maar toen Roda JC alles of niets ging spelen en de Limburgse supporters de tent afbraken, leek NEC te bezwijken, maar sleepte de Nijmegenaren de overwinning – mede dankzij enkele fraaie reddingen van Branderhorst naar het eindsignaal.