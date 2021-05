NEC richt vizier op 36-jarige Australische doelman Vukovic

teruglezen | video Spelers en duizenden supporters vieren samen uitbundig de promotie van NEC bij Goffertsta­di­on

24 mei NEC keert terug naar de eredivisie. Het dramatische seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, met een zeer teleurstellende zevende plek, is door drie duels in mei totaal vergeten. De krachttoer in de play-offs - met de 2-1 overwinning op NAC in de finale als kers op de taart - leidde tot de glorieuze terugkeer naar de eredivisie. En dat wilden de fans zondagavond weten ook. Met duizenden tegelijk verzamelden ze zich bij het Goffertstadion om samen met de spelers en staf uitbundig feest te vieren.