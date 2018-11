NEC rolt ‘scouting-netwerk’ uit van oud-spelers in buitenland

De Nijmeegse eerstedivisionist werkt in Polen en Tsjechië al samen met voormalig NEC’ers Arek Radomski (41) en Jarda Simr (39). Zij bekijken voetballers die bij NEC zijn getipt of dragen zelf spelers aan.



Voor technisch directeur Remco Oversier van NEC ligt in de scouting de nadruk op Nederland, België en Duitsland. ,,Daar moeten we altijd en overal te vinden zijn. In Zweden, Polen en Tsjechië hebben we geen voet aan de grond. Daar kunnen we niet makkelijk heel veel wedstrijden bekijken. Dan is het handig om daar met oud-spelers warme banden te onderhouden. Zij kunnen helpen uit liefde voor de club. Dat netwerk proberen we uit te rollen.’’