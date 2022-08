NEC rondt komst Sandler af: verdediger tekent voor drie jaar

,,Ik ben blij om in Nijmegen te zijn”, zegt Sandler op de website van NEC. ,,De afgelopen periode is in verband met blessures lastig geweest, maar het is nu tijd om vooruit te kijken. Het plan dat de club me schetste sprak me enorm aan en ik zie hier een mooie rol voor me weggelegd. De komende weken staan voor mij in het teken van honderd procent fit worden, zodat ik daarna van waarde kan zijn in de groep.”

Sandler zat zonder club, nadat zijn contract bij Feyenoord onlangs niet werd verlengd. Hij speelde slechts een half jaar voor de Rotterdammers, die hem in januari transfervrij binnenhaalden van Manchester City. Hij kwam tot slechts twee wedstrijden voor Feyenoord, dat de optie om hem nog een seizoen vast te leggen niet lichtte.

Sandler kende een veelbelovend begin van zijn profcarrière. Hij debuteerde in 2016 bij PEC Zwolle in het betaald voetbal, dat hem had overgenomen uit de jeugdopleiding van Ajax. Sandler maakte in 2018 een droomtransfer naar Manchester City.

Bij de Engelse grootmacht moest Sandler eerst maandenlang revalideren, omdat hij bij PEC Zwolle een zware knieblessure had opgelopen. Daarna trainde hij mee met het eerste elftal van manager Josep Guardiola, maar hij kwam nooit in actie in de Premier League. Wel deed hij een keer meer in de FA Cup en een keer in de League Cup.

Verhuurd

Sandler werd in het seizoen 2019-2020 verhuurd aan RSC Anderlecht en in de eerste helft van het seizoen 2021-2022 aan Troyes. Door blessureleed kon hij in België en Frankrijk zijn carrière niet een nieuwe impuls geven. In januari werd zijn contract bij Manchester City ontbonden en ging hij aan de slag bij Feyenoord.

Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC is verheugd over het aantrekken van Sandler. ,,Sandler is één van de meest getalenteerde en veelzijdige verdedigers van Nederland. Groot, snel, elegant, intelligent, kopsterk en uitmuntend aan de bal. Blessureleed in allerlei vormen heeft hem in zijn loopbaan echter parten gespeeld.”

,,De medische staf van NEC heeft na een minutieuze keuring het licht met overtuiging op groen gezet: de schade is niet blijvend en via een uitgekiend programma moet Philippe binnen afzienbare tijd speelklaar zijn. Voor N.E.C. een geweldige acquisitie. Voor nu en de toekomst.”

NEC was op zoek naar een centrale verdediger, omdat die positie na het vertrek van Rodrigo Guth en Cas Odenthal dun was bezet met alleen Ivan Márquez en Joris Kramer. De club wil zich deze maand ook nog versterken met een buitenspeler en een spits.

Sandler is de zesde versterking van NEC deze transferperiode. De club legde eerder Oussama Tannane (Göztepe), Pedro Marques (Sporting Lissabon), Joris Kramer (AZ), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev, vorig seizoen ook al gehuurd)) en Jasper Cillessen (Valencia) vast.