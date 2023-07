NEC rondt komst van Ogawa af: Japanse spits wordt voor één seizoen gehuurd met optie tot koop

Ogawa kwam zondag aan in Nederland en onderging maandag een medische keuring. Hij trainde dinsdag voor de eerste keer mee met NEC. Hij fietste in het eerste gedeelte van de oefensessie apart op een hometrainer en sloot daarna aan bij de groep.

Ogawa maakte de afgelopen twee jaar naam bij Yokohama. Hij werd in het seizoen 2021-2022 met 26 doelpunten in 41 wedstrijden topscorer in de Japanse eerste divisie en scoorde in deze jaargang (de Japanse competitie is nog bezig) zes keer in vijftien duels op het hoogste niveau.

Hattrick

Ogawa is een eenvoudig Japans international. Hij maakte bij zijn interlanddebuut in 2019 meteen een hattrick tegen Hong Kong. Hij was tot dusver enkel nog actief in Japan, voor zijn tijd bij Yokohama was hij actief bij Jubilo Iwata en Mito HollyHock.

Ogawa is de opvolger van Landry Dimata, die vorig seizoen werd gehuurd van Espanyol en tien keer trefzeker was in de eredivisie en de vijfde zomerse versterking van NEC. De club legde eerder Sontje Hansen, Mees Hoedemakers, Lars Olden Larsen en Bram Nuytinck vast.

NEC speelt op zaterdag 8 juli op bezoek bij de amateurs van DIO’30 uit Druten de eerste oefenwedstrijd. De Nijmeegse club begint de eredivisie op zondag 13 augustus in eigen huis tegen Excelsior.