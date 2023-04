NEC schrijft Tannane nog niet af voor derby tegen Vitesse ondanks scheurtje in hamstring

Tannane onderging maandag een MRI-scan en daaruit bleek dat hij schade heeft in zijn hamstring. De artsen konden niet aangeven hoe lang de Marokkaan is uitgeschakeld, omdat het herstel van persoon tot persoon verschilt.

De kans is klein dat Tannane zondag mee kan doen in de uitwedstrijd tegen FC Emmen, maar het is vooralsnog niet uitgesloten dat hij een week later van de partij is tegen Vitesse. Hij kon zich maandag al een stuk soepeler bewegen dan afgelopen weekend.

Tannane is dit seizoen van grote waarde voor NEC, dat hem afgelopen zomer transfervrij inlijfde. Hij was vooralsnog goed voor zes doelpunten en negen assists, waarmee hij de eerste NEC’er is die in een eredivisieseizoen direct betrokken is bij vijftien treffers sinds Christian Santos in 2015-2016.