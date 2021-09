NEC slaagt voor eerste echte test en pakt verdienstelijk punt bij Sparta

Brander­horst heeft na reserverol in de KKD nu de meeste clean sheets in de eredivisie: ‘Ik heb nooit opgegeven’

17 september NIJMEGEN - Als iemand weet dat het snel kan gaan in de voetballerij, dan is het NEC‘er Mattijs Branderhorst. Vorig seizoen was hij reservedoelman in de Keuken Kampioen divisie. Dit seizoen is hij de keeper met de meeste clean sheets in de eredivisie.